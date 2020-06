Taschendieb aus Kinder-Betreuung geflüchtet

16 Tage saß der 1,55 Meter große, schmächtige Bursche in Wien in U-Haft. Er wurde am 22. Jänner als Mitglied einer kriminellen Vereinigung als Taschendieb überführt und festgenommen.

Am Freitag kam es zur Verhandlung (der KURIER berichtete). Richter Andreas Hautz sprach den Burschen – er soll aus Bosnien stammen – im Zweifel frei.

Denn das Gericht konnte Senat oder auch Ivka (der Jugendliche verwendet diverse Alias-Namen) das Alter nicht nachweisen, obwohl ein Amtsarzt den Burschen auf 16 bis 18 Jahre schätzte. Staatsanwalt Jörgen Santin wollte sogar die Geschlechtsorgane des Beschuldigten untersuchen lassen, um die Strafunmündigkeit zu klären (siehe unten).

Also galt der im Polizei-Protokoll angegebenen Geburtstag, der 31. März 2001, als Stichtag für die Altersbestimmung. Somit ist der Angeklagte unter 14 Jahre alt und strafunmündig. Senat alias Ivka war Freitagabend in Freiheit und wurde von der Polizei in das Kinder-Krisenzentrum Drehscheibe in Wien-Meidling gebracht.

„Dort übergaben uns die Beamten den Buben und ein Sackerl mit 20 Euro. Das Geld hat er vom Gericht bekommen“, erklärt Drehscheiben-Chef Norbert Ceipek. Der Bursche wurde in einem Einzelzimmer untergebracht. In der Nacht verließ Senat sein Zimmer, forderte die 20 Euro – die er auch bekam – und ging ohne Kommentar durch die Eingangstüre. Ceipek: „Wir dürfen unsere Insassen nicht aufhalten. Es gibt keine rechtliche Handhabe.“