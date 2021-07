An der Alten Donau entstehen neue Gratis-Badestrände

Auf einer Länge von 60 Kilometern stehen in Wien kostenlose Wasserzugänge an Naturgewässern zur Verfügung. Jetzt werden es noch mehr: Auf einer 25.000 m² großen Grünfläche am linken Ufer der Oberen alten Donau, die bisher verpachtet war, entstehen neue Liegewiesen, die für jedermann zugänglich sind. Die ersten beiden Teilflächen mit rund 5.000 m² sollen bereits diesen Sommer für die Besucher freigegeben werden.

„Uns ist der kostenlose Wasserzugang für alle ein zentrales Anliegen. Anders als in vielen Bundesländern privatisieren wir keine Uferzonen, sondern öffnen sie und bieten damit kostenloses Urlaubsfeeling in der Millionenstadt“, sagt die für die stätischen Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).