„Für Wien und mich gilt: Raus mit allen Infos!“ Also sprach Wiens Magistratsdirektor Dietmar Griebler am 31. August 2025 in der Kronenzeitung. Und zwar über das tags darauf gültig gewordene Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das das in Österreich schon anno 1793 eingeführte Amtsgeheimnis abschaffen sollte. Und Wien wollte sich dabei die Latte besonders hochlegen – sprich: Amtsgeheimnisse entsprechend offen preisgeben. Schließlich war man 2025 ja Demokratiehauptstadt und steht – nicht nur wegen der Neos in der Stadtregierung – für Transparenz.

Dass diese Versprechungen dem Realitätscheck nicht immer standhalten, beweisen Anfragen des KURIER in den vergangenen Monaten. Einige wurden positiv beantwortet und sorgten entsprechend für Diskussionen (etwa die Sponsorzahlungen an Rapid und Austria sowie die Nicht-mehr-Bioflächen am Weingut Cobenzl), doch manches bleibt immer noch „amtsgeheim“, wie exemplarisch vier Beispiele zeigen.