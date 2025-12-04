Einigung beim Lamarr: KURIER lüftet Geheimnis um neuen Dachgarten

Ohne öffentlich zugängliche Dachterrasse gibt es keine Baugenehmigung: Die Stadt Wien hat in den vergangenen Monaten keinen Zweifel gelassen, dass die Umbauten beim Lamarr-Kaufhaus auf der Mariahilfer Straße auch mit dem neuen Eigentümer an eine unverhandelbare Bedingung geknüpft sind.

Nur wenn der bereits mit René Benko ausgehandelte Servitutsvertrag übernommen wird, kann das neue Nutzungskonzept mit Wohnungen (statt dem ursprünglich geplanten Luxus-Kaufhaus) umgesetzt werden. Allerdings gab es da ein kleines Problem: Der besagte Servitutsvertrag wurde nie unterzeichnet.