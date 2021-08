Amtsbekannte 15-Jährige sollen Handy gestohlen haben

Am Montagabend soll eine 13-Jährige in der Perspektivstraße in Wien-Leopoldstadt von mehreren Jugendlichen beraubt worden sein. Eine 15-jährige Türkin soll sie mehrmals geschlagen und ihr Handy entrissen haben, danach sei sie geflüchtet. Ihre Mittäterinnen sind auch 15 Jahre alt und kommen aus Österreich und Russland. Alle drei Mädchen sind amtsbekannt.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten durch kriminaltaktisches Vorgehen Lichtbilder der Tatverdächtigen mit dem Opfer abgleichen und identifizierten dadurch umgehend die mutmaßliche Täterinnengruppe.

Die Haupttäterin wurde auf freiem Fuß angezeigt, das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

