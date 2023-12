Am Ende ihrer Kräfte: Tierische Helden kämpften sich zurück ins Leben

Ungepflegt, abgemagert, verletzt und am Ende ihrer Kräfte – so kommen viele Tiere, nachdem sie zurückgelassen oder von den Behörden abgenommen wurden, im Tierquartier Wien an. Einige besonders schwere Leidensgeschichten sind kaum zu ertragen. Doch stimmen manche dieser Schicksale angesichts der Tapferkeit und des Durchhaltevermögens der Vierbeiner hoffnungsvoll. „Die bemerkenswerten Geschichten der tierischen Helden dieses Jahres machen uns Menschen Mut, weil sie zeigen, dass auch die schwersten und ausweglos erscheinenden Zeiten eine glückliche Wendung nehmen können“, so Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau, und Thomas Benda, Betriebsleiter des Tierquartier Wien.

Eduard: Verletzt herzlos zurückgelassen

Tagelang irrte die französische Bulldogge Eduard 6. Wiener Gemeindebezirk umher, bis er im Tierquartier in Sicherheit kam. Bei einem Autounfall hatte sich Eduard schwere Verletzungen zugezogen, außerdem war er erschütternd abgemagert. Leider war der Arme so verängstigt und traumatisiert, dass seine Behandlung und Pflege nicht einfach war. Nach und nach verheilten seine Wunden, er nahm gut zu und schloss Vertrauen in uns Menschen.