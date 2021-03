Altkleider-Dieb versteckt sich vor Polizei in Container

Passanten informierten am Montag gegen 23 Uhr die Polizei, weil in der Castellezgasse in Wien-Leopoldstadt ein Altkleider-Container aufgebrochen worden war. In diesen Containern wird Gewand für diverse Hilfsorganisationen gesammelt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau rückten aus und fanden drei Verdächtige, die sich noch vor Ort an den Containern zu schaffen machten. Zwei Personen sollen sich hinter einem nahen Mistkübel versteckt haben, als sie die Polizei bemerkten. Eine weiterer Verdächtiger befand sich im Altkleider-Container. Die drei Rumänen im Alter von 18 und 20 Jahren wurden festgenommen.

