Alsergrund: Plötzlich Bezirkschefin

Kreutz will sich in als Interimschefin aktiv um Bürgeranliegen kümmern, wie sie versicherte. Soeben habe sie etwa das Schreiben eines Bezirksbewohners am Tisch liegen, in dem von Gerüchten über einen Teilverkauf des Liechtensteinparks die Rede ist. Dem werde sie nun nachgehen. Auch wenn sie nur kurz Bezirkschefin sei, liegen lassen möchte sie derartige Anliegen nicht: „Ich will sie so rasch wie möglich beantworten.“

Regulär stehen in drei Bezirken grüne Politiker an der Spitze: Uschi Lichtenegger in der Leopoldstadt, Markus Reiter in Neubau und Silvia Nossek in Währing.