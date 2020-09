Alsergrund: Mann nach Einbruchsversuch in Trafik festgenommen

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Mann, der mit einem Messer bei dem Fenster einer Trafik in der Währinger Straße hantierte. Verständigte Polizeikräfte hielten

den 18-Jährigen noch vor Ort an.

Festnahme

Er dürfte laut Aussagen und Spurenlage versucht haben, mit dem Messer in die Schauvitrine der Trafik einzudringen. Es folgte die Festnahme des Mannes wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.