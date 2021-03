"Alles gurgelt": Post-Gewerkschaft veröffentlichte Zugangscode

"Die Post bringt allen was" - so lautet einer der Slogans des mehrheitlich im Staatsbesitz befindlichen Logistikdienstleisters. In den letzten Tagen brachte die Post sogar etwas mehr, als sie sollte, und zwar kostenlose PCR-Corona-Tests für den Heimgebrauch. Und erweiterte die Geschichte dieser Tests damit zur Posse.

Bereits am Donnerstag herrschte um die "Alles gurgelt"-Testschiene der Stadt Wien einige Verwirrung. An sich befindet sich das Projekt noch in der Pilotphase, in der es nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einiger Unternehmen offensteht.

Der KURIER erfuhr jedoch von mehreren Fällen, in denen auch Privatpersonen auf Anfrage der für die Abholung der Tests nötige Barcode zugesandt wurde.