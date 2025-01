Alkoholverbot am Wiener Franz-Jonas-Platz ab 7. Februar in Kraft

Das angekündigte Alkoholverbot am Wiener Franz-Jonas-Platz - das zweite in der Bundeshauptstadt nach dem Praterstern - gilt ab 7. Februar. Das gaben Bürgermeister Michael Ludwig und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) am Donnerstag bekannt. "Die Wiener Hausordnung gilt für alle und ist die Grundlage für das gute Zusammenleben in unserer Stadt", betonte Ludwig. "Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen."

Per Verordnung tritt ab Freitag nächster Woche somit ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz sowie in Teilen der Schloßhofer Straße und Rechten Nordbahnstraße beim Floridsdorfer Bahnhof in Kraft. Untersagt ist der Konsum von alkoholischen Getränken künftig weiters am Pius-Parsch-Platz, auf der Grünfläche entlang des Bahndamms sowie in der Fußgängerzone Franklinstraße.