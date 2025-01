Grätzelbüro soll Konflikte am Yppenplatz entschärfen

Es ist 18 Uhr, als der Autor dieser Zeilen von einem Medientermin am Yppenplatz zu seiner Vespa spaziert und in den Taschen kramend nach seinem Schlüssel sucht. Dieser wird ein paar Schritte weiter auftauchen – am Sitz des Motorrollers, dort wo er zwei Stunden zuvor vergessen wurde.

„Das gibt es in keiner anderen Großstadt“ lautet der erste Gedanke des erleichterten Redakteurs – der sich seines Glücks bewusst ist. „Der Yppenplatz ist besser als sein Ruf“ der zweite.