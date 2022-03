Betrunkener Pensionist verletzte 13-Jährigen mit Messer

In der Singerstraße im ersten Bezirk soll ein 69-jähriger Mann aus Litauen einem 13-Jährigen mit einem Messer eine oberflächliche Wunde am Oberköroper zugefügt haben. Der Jugendliche soll zuvor versucht haben, dem Pensionisten seine optische Brille wegzunehmen. Der Beschuldigte wurde kurze Zeit später von Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte festgenommen. Bei dem Mann wurde auch ein kleines Gemüsemesser sichergestellt. Der 13-Jährige wurde in einem Spital behandelt.