Zwei Verkehrsunfälle mit zwei Toten in Kärnten

In Kärtnen kamen binnen weniger Stunden zwei Menschen durch Verkerhsunfälle ums Leben. Ein 27 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan ist am Freitag gegen zwei Uhr in der Nacht bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Er lenkte laut Polizei einen Klein-Lkw auf der Gurktalstraße (B 93) von Gurk kommend in Richtung Straßburg. Dort kam er mit dem Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 100 Metern im angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb. Notärztin und Rettung konnten ihm nicht mehr helfen.

60-Jähriger von Güterweg abgekommen

Wenige Stunden zuvor ist ein 60-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Winklern (Bezirk Spittal an der Drau) tödlich verunglückt. Der Mann kam am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit seinem unbeladenen Holz-Lkw von einem Güterweg ab, fuhr auf eine Böschung und kippte mit dem Fahrzeug um. Er wurde von einem 30-jährigen Mann aus dem Auto befreit und nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Lienz gebracht, wo er jedoch verstarb.