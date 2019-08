Alkoholisiert: Wütender Wiener schlug Kellnerin Zahn aus

Höchst aggressiv hat ein Lokalgast in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten auf die Weigerung einer Kellnerin reagiert, ihn weiter zu bedienen. Weil er aufgrund seiner Alkoholisierung kein Getränk mehr bekam und stattdessen des Lokals verwiesen wurde, versetzte der 57-Jährige der Frau einen Faustschlag ins Gesicht. Die 43-Jährige verlor dabei einen Zahn, gab die Landespolizeidirektion bekannt.

Die gewalttätige Szene spielte sich in einem Lokal am Quellenplatz ab. Der Tatverdächtige konnte noch im Lokal festgenommen werden. Die 43-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.