AKH-Arzt wegen Betrugs verurteilt

Es muss viel Geld geflossen sein. So viel, dass im Landesgericht in Wien am Dienstag unklar bleibt, wann wem wie viel übergeben wurde. „Da verschwimmen die Erinnerungen“, sagt der Zweitangeklagte. 40.000 Euro sollen es laut Staatsanwaltschaft gewesen sein, die an einen ehemaligen Oberarzt des AKH und seinen Komplizen geflossen sind. Der Mediziner soll, so die Anklage, dafür eine Vorreihung in der Transplant-Liste versprochen haben. Der Zweitangeklagte soll ihn dabei unterstützt haben. Dienstagnachmittag wurden die beiden Männer deshalb wegen Betrugs verurteilt; nicht rechtskräftig. Der Mediziner fasste 15 Monate bedingt aus, sein Komplize deutlich mehr. Der Richter verurteilte den vorbestraften Pensionisten zu 30 Monaten unbedingt. Zudem müssen die beiden Männer die 40.000 Euro zurückzahlen.



Während der Verhandlung variieren die Angaben über die geflossenen Summen ständig. Auch, wofür sie verwendet wurden. Was auch daran liegen mag, dass beim Zweitangeklagten schon vor Jahren Demenz diagnostiziert worden ist, wie seine Anwältin am Dienstag im Landesgericht in Wien vorlegt. Das allerdings zieht der Hauptangeklagte – der ehemalige Oberarzt – in Zweifel. „Das steht nur etwas von einer leichten Beeinträchtigung im Befund“. Der ehemalige Freund nimmt das als Provokation auf. „Also der andere Arzt lügt, oder wie?“