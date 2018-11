AKH-Arzt soll Vorreihung für 40.000 Euro versprochen haben

Am Mittwoch musste sich ein ehemaliger Oberarzt des AKH am Wiener Landesgericht wegen schweres Betruges verantworten. Er soll laut Anklage 2015 zusammen mit einem Mitangeklagten einer griechischen Familie vorgespielt haben, den Vater in der Transplantationsliste vorzureihen. Die Beschuldigten hätten dafür mehr als 40.000 Euro verlangt.

Beste Ärzte

„Wir haben erfahren, dass sich der beste Lungenfacharzt in Wien befindet. Ich habe hier angerufen und das AKH hat mich mit Herrn R. (Name geändert, Anm.) verbunden. Ich hatte keine Ahnung, dass er kein Chirurg ist“, schildert der Sohn des Opfers Dimitris T. im KURIER-Gespräch. „Der Zweitangeklagte war im selben Zimmer wie mein Vater und nicht aus Zufall dort. Er hat erzählt, er kennt sich gut aus und ist ein Freund von R.“,erzählt der gebürtige Grieche.

Es sei dann zu einer Aussprache auf einer Terrasse des AKH gekommen, wo man dem Mann das Angebot unterbreitet habe. T. borgte sich von Freunden das Geld aus, überwies es auf das Konto des Zweitangeklagten. „Sie haben gemeint, die ersten Ärzte wurden gefüttert. Der Zweitangeklagte hat gemeint, entweder kriegen wir das Geld heute, oder dein Vater stirbt. Der Arzt hat meinen Vater nie behandelt“, schildert T.