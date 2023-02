Akademikerball: Drei Polizisten durch Pyro verletzt, Demos gehen weiter

Die "Warmup-Demo" am Donnerstag gab einen Vorgeschmack darauf, was am Freitag in der Innenstadt geplant ist. Die Demonstranten schossen mit Pyrotechnik und Eiern auf die Polizisten, drei Einsatzkräfte wurden verletzt. "Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere strafbare Handlungen durch die Teilnehmer gesetzt werden, wurde die Versammlung behördlich aufgelöst", so die Polizei. Einige der zurückgelassenen pyrotechnische Gegenstände mussten aufgrund der Gefährlichkeit von einem sprengstoffkundigen Organ abgeholt und speziell gelagert werden.