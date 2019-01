Akademikerball: Kleineres Platzverbot und weniger Polizisten

Unterstützung der Wirtschaftskammer

Die Wiener Wirtschaftskammer bietet in Kooperation mit der Polizei wieder Unterstützung für Unternehmer in der Innenstadt an. Sie rät den Geschäftsleuten, keine Wertgegenstände in den Auslagen zu lassen, Blumentröge, die als Wurfgeschoße verwendet werden können, wegzuräumen und Autos in Garagen oder außerhalb der Innenstadt abzustellen.

Sollte es zu Beschädigungen kommen, wolle die Wirtschaftskammer Security-Personal zur Verfügung stellen und rasch über verfügbare Handwerker informieren.