Akademikerball: Es soll der letzte Walzer werden

Guggenbichler

Der Leitspruch der Ball-Gegner für 2015 lautet "FPÖ-Burschenschafterball blockieren. Das muss der Letzte sein". Den Ball nicht mehr zu veranstalten oder in eine andere Location zu verlegen, steht aber nicht auf dem Plan, erklärt Ball-OrganisatorUdo Guggenbichler: "In unserer Demokratie herrscht Versammlungsfreiheit. Die wollen wir auch weiterhin durchsetzen", sagt der Organisator. "Es ist unangenehm für die Veranstalter, dass wir mittlerweile so viel Aufmerksamkeit auf den Sicherheitsaspekt richten müssen, obwohl es beim Ball noch nie Probleme von unserer Seite gab."hat auch kein Problem mit dem Protest der Ball-Gegner: "Jeder soll zu seiner Meinung stehen und friedlich protestieren. Für Gewalt habe ich aber absolut kein Verständnis." Und das ist wohl der einzige Punkt, in dem alle Beteiligten einer Meinung sind.

Die Organisatoren der Demonstration sagten dem KURIER gegenüber, dass die Demonstranten auf bunte, breite Aktionsformen setzen werden: "Unter anderem auch auf Blockaden als Mittel von zivilem Ungehorsam, jedoch geht von uns dabei keinerlei Eskalation aus." In der Ankündigung zur Demonstration schreibt die OGR, dass die Proteste der vergangenen Jahre schon viel bewirkt hätten. Besuchermangel am Ball sei eines der Dinge, die sich die Demonstranten auf die Fahnen heften. Außerdem spricht OGR in der Ankündigung auch "Repressalien der Polizei" gegen Demonstranten an. Gemeint ist damit unter anderem die medienwirksame Verhaftung von Josef S. wegen Landfriedensbruchs und der dazugehörige Prozess.