Akademikerball auch 2015 in der Hofburg

Ungeachtet der Krawalle beim Protest gegen den Akademikerball am Freitag soll das Burschenschafter-Treffen auch 2015 „auf alle Fälle“ wieder in der Hofburg stattfinden. Das sagt Ballorganisator und Wiener FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler gegenüber dem KURIER. „Es hat ja auch nach den Demos gegen den Opernball niemand die Oper als Austragungsort infrage gestellt.“

Vertragspartner der FPÖ ist die Hofburg Betreibergesellschaft, an der namhafte Unternehmen wie Austria Hotels, Sacher oder Wertinvest ( Hotel Intercontinental) beteiligt sind. Dort will man sich zur Zukunft des Balls noch nicht festlegen: „Es wird Gespräche mit dem Veranstalter geben“, heißt es.

Bei den Krawallen am Freitag in der Innenstadt wurden zahlreiche Geschäfte beschädigt. Mit Mitteln aus dem Notlagenfonds will die Wirtschaftskammer die Betriebe unterstützen. Ob man sich an den Verursachern der Schäden schadlos halten wird, steht derzeit noch nicht fest. Vorerst wartet man die Polizeiermittlungen ab.