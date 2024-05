Neueröffnung Afacial Skinbar: Das Workout der Hautpflege

Mit einem herzlichen "Hallo, ich bin Janina", stellt sich die Kosmetikerin bei mir vor. Danach wird mir das "Menü" gereicht, wie Janina es nennt. Es handelt sich aber nicht um die Getränkekarten, denn angeführt sind mehrere "Hauptspeisen", also Facials - und "Beilagen", also zusätzliche Optionen wie eine LED-Maske oder ein Lippenpeeling.

Bevor die Entscheidung jedoch gefällt wird, erkundigt sich Janina nach den Bedürfnissen der Haut und wie sie im Alltag gepflegt wird. Eigentlich habe ich gedacht, relativ sattelfest in Sachen Skincare zu sein - werde aber gleich eines besseren belehrt. Die Kosmetikerin weist aber auf Fehler hin, die ich zugegebenermaßen schon jahrelang begehe. Nachdem geklärt ist, was ich alles richtig - und auch falsch - mache, empfiehlt sie zum Einstieg eine 30-minütige Behandlung. "Das "'Get Ready To Glow" ist nicht tiefennährend, bringt aber ein Wow-Effekt im Moment", sagt sie.

Gerne gewählt wird sie, wenn für Kundinnen und Kunden danach ein Date oder eine andere Veranstaltung ansteht. Date habe ich danach zwar keines, aber wenn Freunde treffen als Veranstaltung zählt, dann ist die Behandlung wohl ideal.

Nachdem man am Behandlungsstuhl platz genommen hat, wird ein blitzblaues Handtuch auf dem Oberkörper ausgebreitet.

Nach der ersten Reinigung, erklärt Janina Schritt für Schritt was als nächstes ansteht. Zwischen leichtem, warmen Prickeln und kühlendem Hyaluron, wird geplaudert als würde man sich ewig kennen. Auch eine Massage gibt es zwischendurch während die Produkte einwirken.

Nachdem Hautbehandlungen am besten funktionieren, wenn man sie regelmäßig durchführt, steht eindeutig fest, dass es nicht die letzte Behandlung gewesen sein wird.