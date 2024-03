Alterbeschränkung für Anti-Aging-Produkte: Apotheke reagiert auf Skinfluencer

Eine führende schwedische Apothekenkette hat sich dazu entschieden Altersbeschränkungen für Anti-Aging-Hautpflegeprodukte einzuführen. Konkret handelt es sich um die Kette Apotek Hjärtat , zu der rund 390 Apotheken in Schweden gehören.

Jugendliche unter 15 Jahren dürfen in diesen Apotheken künftig gewisse Hautpflegeprodukten nicht mehr erwerben – es sei denn sie können eine explizite Zustimmung ihrer Eltern oder eine entsprechende Hauterkrankung vorweisen. Eingeschränkt ist der Verkauf von Seren gegen Hautalterung und anderen Produkten mit den Wirkstoffen AHA , BHA , Vitamin A/Retinol oder Vitamin C .

Schuld ist wohl ein TikTok-Trend

Die Apothekenkette reagiert mit dieser Maßnahme auf einen Hautpflege-Boom bei schwedischen Kindern unter 13 Jahren – ausgelöst von sogenannten Skinfluencern. So nennen sich jene Influencer, die sich in ihren Online-Videos darauf spezialisiert haben, (zumeist sehr teure) Hautpflegeprodukte zu bewerben. Egal ob unreine, schuppige oder faltige Haut – für jedes Hautproblem gibt es laut ihnen eine Lösung aus der Tube. Vorallem auf TikTok erfahren diese Skinfluencer derzeit einen regelrechten Boom. Das hat zur Folge, dass eine wachsende Zahl von Kindern in ganz Europa beginnt, teure Anti-Aging-Produkte zu kaufen – um eine „jugendlichere“ Haut zu bekommen. Hautärzte und Psychologen reagieren besorgt.