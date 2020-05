Ärztin droht Berufsverbot

Mittlerweile befasst sich auch der Disziplinaranwalt der Österreichischen Ärztekammer mit dem Fall. Er wird in den nächsten Tagen über die Einleitung eines Verfahrens entscheiden. Die Sanktionsmöglichkeiten reichen vom Verweis bis hin zum dauerhaften Entzug der Berufsberechtigung. Im Auftrag der Wiener Landesorganisation prüft die Kammer weiters die Vertrauenswürdigkeit der Ärztin. Sollte diese nicht gegeben sein, wird sie aus der Ärzteliste gestrichen.

Die WGKK hat die 826 Patientinnen schriftlich informiert. In dem Brief empfiehlt sie den Frauen, sicherheitshalber möglichst bald eine PAP-Untersuchung bei einem Frauenarzt durchführen zu lassen. Auch eine eigene Hotline wurde eingerichtet. Bis Dienstagmittag haben sich dort mehr als 30 Frauen gemeldet. „Die Stimmung ist relativ unaufgeregt. Viele der Anruferinnen wollen einfach nur noch einmal genau wissen, worum es in der Angelegenheit geht“, sagt Franz Schenkermayr, der in der WGKK die Stabsstelle für Betrugsbekämpfung leitet. Sein Team hatte die Causa ins Rollen gebracht.