KURIER-Leser Peter Froihofer hat der Redaktion gemailt: „Vielleicht finden Sie in Ihrer Zeitung einmal Raum, das Thema Radbekleidung als Beitrag zur Sicherheit beim Radfahren stärker ins Bewusstsein der Radfahrer zu bringen.“

Seine Wahrnehmung als Auto- und Radfahrer: „Im urbanen Bereich, vor allem in Wien und im Großraum Wien, sieht man fast nur Radfahrer in dunklen, düsteren Farben, oder sogar in schwarz.“

Peter Froihofer beleuchtet damit ein Thema, das in der „dunklen Jahreszeit“ auch beim Kuratorium für Verkehrssicherheit, beim VCÖ und beim ÖAMTC für Sorge und Warnhinweise sorgt. Die wichtigsten Experten-Tipps: