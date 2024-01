Abwärme eines Rechenzentrums wärmt Klinik Floridsdorf

Für letzteres ist das Projekt auch wirtschaftlich relevant; die Abwärme, die das Rechenzentrum liefert, wird von der Wien Energie bezahlt. „Wir haben einen Nutzer gesucht, der ganzjährig Bedarf an Wärme hat“, sagt Martin Madlo, der Geschäftsführer von Digital Realty.

Anders als private Haushalte haben Krankenhäuser nicht nur in der Heizsaison enormen Wärmebedarf. „Spitäler sind unglaubliche Energiefresser“, weiß Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Aber jetzt können wir stolz darauf sein, was für eine technische Meisterleistung hier gelungen ist.“ Bei Digital Realty sucht man auch beim nächsten Rechenzentrum, das gerade in Planung ist, die Zusammenarbeit mit Wien Energie, sagt Madlo.

Die Wärmepumpen im Keller der Klinik Floridsdorf sind die fünfte derartige Anlage, die Wien Energie betreibt. Auch bei der Manner-Fabrik im 17. Bezirk, beim Kraftwerk Simmering, bei der UNO-City und in der Therme Oberlaa wird Abwärme in Energie umgewandelt. Die größte Wärmepumpenanlage der Stadt, jene bei der EBS-Kläranlage in Simmering, ist derzeit noch im Bau.

„Genau mit solchen Projekten kommen wir beim Klimaschutz voran“, sagt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die das Projekt aus Mitteln der Umweltförderung unterstützt hat. Sie ist überzeugt davon, dass „dieses Modell im ganzen Land Schule machen wird“.