Streit um Heizung in Triiiple-Türmen geht in die nächste Instanz

Die Büros von Asfinag, Austro Control und anderen Mietern des Austro Towers in Wien könnten kalt bleiben, wie am Mittwoch eine Gruppe von rund 150 Wohnungseigentümern der benachbarten "Triiiple"-Hochhäuser warnte. Sie fordern faire Wärmelieferverträge und haben erstinstanzlich gegen den Soravia-Konzern gewonnen, der die Wärmeversorgung - eine Groß-Wärmepumpe - der Hochhäuser kontrolliert und dabei mitverdient. Soravia kündigte gegenüber der APA an, Berufung einzulegen.