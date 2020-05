Abstimmung über Sonntagsöffnung

Was in allen anderen Bundesländern längst schon Usus ist, könnte bald auch in Wien Realität werden: Tourismuszonen, in denen die Geschäfte auch am Sonntag offenhalten dürfen. So lautet zumindest die Empfehlung einer siebenköpfigen Arbeitsgruppe der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

Geht es nach ihr, sollen solche Tourismuszonen auf alle Fälle die Innenstadt umfassen, allenfalls auch die Innere Mariahilfer Straße, die Gegend rund um das Schloss Schönbrunn – Gegenden also, wo besonders viele Touristen nächtigen bzw. eine hohe Dichte an Sehenswürdigkeiten besteht.