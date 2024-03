Absiedelung im ehemaligen Böhler-Unfallkrankenhaus schon ab Montag

Ob die Operationen jetzt morgen alle planmäßig stattfinden, kann Unfallchirurg Heinz Brenner nicht sagen. "Wir wissen es nicht", so der Mediziner zur APA. Es handelt sich sowohl um geplante, als auch um Akutpatienten , die sich an den Tagen zuvor verletzt haben.

Auch im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) meldeten sich Patientinnen und Patienten, deren Operationen ohne Ersatz kurzfristig abgesagt wurden. Auch mit der Absiedelung der Intensivstation und des Vortragssaals sowie Kursraums soll morgen begonnen werden, wie auf einem per Mail an die Vorgesetzten des Spitals geschickten Plan steht.

Am Sonntag meldete sich auch die AUVA erneut per Aussendung zu Wort und wies die Kritik - etwa von der Wiener Ärztekammer und von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) - zurück. "Die medizinische Versorgung ist, wie mit allen Beteiligten im Vorfeld abgestimmt, gewährleistet", hieß es.

Der Verwaltungsrat der AUVA habe in seiner Sitzung vom 28. Februar 2024 einstimmig die temporäre Verlagerung der stationären Leistungen des Traumazentrums Wien - Standort Brigittenau an den Standort Meidling und das AKH bis Ende 2024 -, sowie die Zusammenführung der Leistungen in Form einer Zwischenlösung ab Anfang 2025 in einem Interimsbau in der Brigittenau beschlossen.