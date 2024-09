Abbruch älterer Gebäude in Wien zuletzt nicht mehr genehmigt

Der Abriss eines älteren Gebäudes ist in Wien inzwischen ein schwieriges Unterfangen . Denn die Stadt hat zuletzt keine entsprechenden Anträge mehr genehmigt. Basis für den strikten Kurs ist die jüngste Novelle der Bauordnung. Der Schutz historischer Häuser wurde deutlich verstärkt. Im Fokus stand dabei etwa die sogenannte wirtschaftliche Abbruchreife , die früher so manchen Abbruch ermöglichte.

Bei so manchen Projekten wurde auch gemunkelt, dass der schlechte Zustand des Altbaus durchaus vorsätzlich herbeigeführt wurde. Letztendlich wurde der Ruf nach einer schärferen Gangart immer lauter. Diese wurde dann in einem ersten Schritt 2018 in eine Verordnung gegossen.

Der Erhalt von stadtbildprägenden Gebäuden der Gründerzeit und der Zwischenkriegszeit sollte damit gestärkt werden. Ein Abbruch von Immobilien, die vor 1945 errichtet wurden oder in Schutzzonen stehen, ist seither nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So muss etwa geprüft werden, ob ein öffentliches Interesse am Erhalt des Gebäudes besteht. Wenn ein Erhalt wirtschaftlich nicht zumutbar ist, ist der Abriss aber zuzulassen.

Neue Bauordnungsvorschriften

Das hat laut Stadt verfassungsrechtliche Gründe - was sich auch nicht geändert hat, wie man im Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) betont. Die Ende 2023 in Kraft getretenen, rückwirkend ab 1. Juli 2023 geltenden neuen Bauordnungsvorschriften erschweren die Sache jedoch massiv. Was sich auch an den Zahlen zeigt: Laut den der APA vorliegenden Daten wurden seither 19 Ansuchen auf Abbruchbewilligung gestellt. Kein einziges davon wurde jedoch genehmigt.