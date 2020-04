Ab Montag: Kurzparkzonen in Wien wieder in Kraft

Personen, die in Wien mit dem Auto unterwegs sind, müssen ab morgen, Montag, wieder auf die Kurzparkzonen achten. Diese treten wieder in Kraft. Die Gebührenpflicht sowie die Beschränkung der Abstelldauer waren nach Bekanntgabe der ersten Coronavirus-Maßnahmen Mitte März in der Bundeshauptstadt ausgesetzt worden.

Nun wird auch in der Bundeshauptstadt die Maßnahme rückgängig gemacht. In Umlandgemeinden sowie in einigen Landeshauptstädten ist die Kontrolle der Kurzparkzonen bereits vor einiger Zeit wieder aktiviert worden.