87-Jährige musste 24 Stunden in Ambulanz warten

Die 87-jährige Patientin musste einen ungeheuren Leidensweg durchmachen: Mit starken Knieschmerzen wurde sie in die Notaufnahme eines Wiener Spital gebracht. Dort musste sie 24 Stunden auf eine Untersuchung warten, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Sie bekam nichts zu essen oder zu trinken, konnte ihre Arzneien nicht einnehmen, niemand half ihr dabei, das WC aufzusuchen.

Das Spital begründete die enorme Wartezeit mit der hohen Patientenzahl bei einem gleichzeitigen Personalausfall. Die Patientin erhielt eine schriftliche Entschuldigung.

Zwölf Stunden musste wiederum eine 42-Jährige mit starken Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen ebenfalls in einer Wiener Ambulanz warten, ehe sie vom Arzt untersucht wurde. Dabei war sie als dringend eingestuft. Die Patientin litt an einer Gehirnblutung, wie sich später herausstellte. Auch in diesem Fall dürfte Überlastung Schuld an der enormen Verzögerung gewesen sein. Der Frau wurde eine Entschädigung angeboten.