Wartezeiten für Bandscheiben-OP auf fast vier Monate gestiegen

Gute Nerven brauchen derzeit Patienten, die in Wien eine Bandscheiben-Operation benötigen. Denn die Wartezeiten auf diesen Eingriff sind zuletzt stark gestiegen. Das geht aus dem 4. Quartalsbericht des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) für das Jahr 2018 hervor, der dem KURIER vorliegt.

Demnach musste man im 4. Quartal des Vorjahrs 103 Tage auf eine solche Operation warten; im Vergleichszeitraum 2017 waren es lediglich 58 Tage. Das bedeuten einen Anstieg von beachtlichen 78 Prozent, wie der KAV selbst in dem Papier anführt.

Bei anderen planbaren Eingriffen gab es hingegen deutliche Rückgänge: Beim Grauen Star (Katarakt) betrug die Wartezeit 104 Tage (minus 14 Prozent), bei Hüftoperationen 140 Tage ( minus 10 Prozent) und bei Knie-Endoprothesen 164 Tage. Letzteres ist zwar ein enormer Wert, aber immerhin gab es auch hier einen Rückgang von sieben Prozent.

Warum also die starke Ausweitung der Wartezeit für Bandscheiben-OPs? Der KAV begründet sie in dem Quartalsbericht mit einem Anstieg von dringlichen Akuteingriffen. Gleichzeitig habe es in der Rudolfstiftung Sanierungsarbeiten gegeben, weshalb dort weniger operiert werden konnte. Bis zum Jänner 2019 seien die Wartezeiten aber wieder um 54 Prozent zurückgegangen.