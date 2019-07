24 Stunden Warten in Ambulanz: Ärztekammer fordert Konsequenzen

Wie berichtet, gibt es entsprechende Pläne im KAV, noch ist aber offen, wann sie umgesetzt werden und welche Spitäler so eine Einrichtung bekommen. Steinhart nimmt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) in die Pflicht: „Mir ist unverständlich, warum er nicht reagiert. Stattdessen schiebt er dieses so dringende Thema seit geraumer Zeit auf die lange Bank und beschäftigt sich lieber mit Fantasieprojekten, die wohl nie umgesetzt werden.“