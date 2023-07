80-Jähriger in Apotheke ausgeraubt: Polizei sucht diesen Mann

Am helllichten Tag packte ein bislang Unbekannter am Mittwoch einen 80-Jährigen in einer Apotheke auf der Mariahilfer Straße am Arm und durchsuchte ihn nach Bargeld.

Fahndung ohne Erfolg

Mit einem zweistelligen Eurobetrag ergriff der Täter schließlich die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde der 80-Jährige bei dem Vorfall nicht.