8 Millionen Dollar reicher: Der neue Poker-Weltmeister lebt in Wien

Er überlegte fast drei Minuten lang, rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, schließlich sagte er "Call". Dieses Wort machte Koray Aldemir nicht nur um acht Millionen Dollar reicher, sondern auch zum Poker-Weltmeister. Der gebürtige Deutsche, der in Wien lebt und studiert, hat in der Nacht auf Donnerstag das prestigeträchtigste Pokerturnier der Welt in der Zocker-Hochburg Las Vegas (USA) gewonnen.

Reich durch Poker

6.550 Menschen waren beim Hauptevent der "World Series of Poker" (WSOP) mit am Start, übrig blieb nach mehreren Spieltagen schließlich der 31-Jährige, der in der Pokerszene längst kein Unbekannter ist. Insgesamt 20 Millionen Dollar an Preisgeld konnte sich Aldemir bereits in seiner Karriere erspielen.