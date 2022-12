8. Dezember: Viele Radler-Strafen in der Mariahilfer Straße

Üblicherweise darf in der Mariahilfer Straße auch im Abschnitt der Fußgängerzone - im Schritttempo - geradelt bzw. mit dem E-Scooter gefahren werden. Nicht so am heutigen "Einkaufsfeiertag" sowie an den Adventsamstagen: Wie bereits in den vergangenen Jahren gilt an diesen Tagen vom Getreidemarkt bis zur Stumpergasse/Kaiserstraße ein absolutes Fahrverbot.

Diese Information dürfte jedoch trotz entsprechender Beschilderung nicht bei allen Radfahrenden angekommen sein: Bereits den ganzen Tag über werden von der - die Mariahilfer Straße intensiv bestreifenden - Polizei 30-Euro-Strafmandate an diejenigen ausgeteilt, die ihre Gefährte nicht bloß schieben.