Handel: Teuer erkaufte Umsätze und geschlossene Läden

Wer am Marienfeiertag vieles vor hat, nur keine Einkaufstour, ist offensichtlich in bester Gesellschaft. 85 Prozent der Österreicher wollen am heutigen Feiertag nicht einkaufen geht, geht aus einer Umfrage der Johannes Kepler Universität Linz hervor. Dafür sieht Studienautor Christoph Teller im Wesentlichen zwei Gründe: Eine nicht bröckelnde Front gegen offene Geschäfte an Feiertagen (71 Prozent der 16- bis 74-Jährigen wollen das die Läden zu bleiben), sowie die Tatsache, dass viele den Feiertag generell lieber mit der Familie oder ihren Hobbys verbringen.

Klingt nach neuer Entwicklung, ist es nicht. In Sachen Kundenfrequenz und Umsatz konnte der Marienfeiertag noch nie mit einem Einkaufssamstag im Advent mithalten. Und aus Sicht der Händler sind die Umsätze obendrein teuer erkauft – mit Zuschlägen von 100 Prozent für die Mitarbeiter. So gesehen hat vielerorts weniger die Nächstenliebe als der Rechenstift entschieden, dass der Laden am Feiertag geschlossen bleibt. Heuer gelte es besonders, abzuwägen, ob sich das Aufsperren der Geschäfte betriebswirtschaftlich rechnet“, sagt Christoph Teller. „Denn gestiegene Kosten treffen heuer auf eine schlechten Konsumstimmung.“