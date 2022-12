8. Dezember: Strafen als Dämpfer für die Einkaufslaune in Wien

Dicht an dicht schob man sich am heutigen Donnerstag durch die Wiener Mariahilfer Straße. Der traditionell verkaufsoffene Feiertag am 8. Dezember wurde nach dem Lockdown im Vorjahr wieder gerne für Weihnachtseinkäufe genutzt.

Bei vielen Radfahrerinnen und Radfahrern wurde die Einkaufslaune auf der Mahü aber schnell gedämpft. Für all jene, die ihre Gefährte nicht bloß neben sich schoben, setzte es von der – die Einkaufsmeile intensiv bestreifenden – Polizei 30-Euro-Strafmandate.

Überraschende Strafen

Zwar darf in der Mariahilfer Straße auch im Abschnitt der Fußgängerzone – im Schritttempo – geradelt bzw. mit dem E-Scooter gefahren werden. Nicht so aber an den Adventsamstagen, genauso wie am gestrigen „Einkaufsfeiertag“: Wie bereits in den vergangenen Jahren gilt an diesen Tagen vom Getreidemarkt bis zur Stumpergasse/Kaiserstraße nämlich ein absolutes Fahrverbot. Der KURIER hat mit Betroffenen gesprochen: