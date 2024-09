78-jähriger Hausbesitzer vertreibt Einbrecher mit Warnschuss

Mut bewies ein 78 Jahre alter Hausbesitzer in Floridsdorf am Sonntag.

Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Einbrecher, konnte allerdings wenig später in der Nähe festgenommen werden. An der Fahndung beteiligten sich Polizisten der Stadtpolizeikommandos Floridsdorf sowie Kräfte der Polizeidiensthundeeinheit und der WEGA. In der Vernehmung gab der mutmaßliche Täter Erinnerungslücken an. Weitere Aussagen lassen den Verdacht einer psychischen Erkrankung zu. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.