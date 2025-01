Kebab-Stand in Wien überfallen: Polizei schnappt Verdächtigen

Dem mutmaßlichen Täter gelang daraufhin die Flucht in Richtung Amtshaus Hietzing. Die Schreckschusspistole ließ er am Tatort zurück. Sie wurde sichergestellt. Eine Sofortfahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Jugendlicher verweigert Aussage

"Durch die akribische Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen auszuforschen. Der 16-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, konnte am 16.01.2025 vorläufig festgenommen werden", gab die Polizei am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Jugendliche verweigerte die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.