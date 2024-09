Einbrecher in Wiener Imbissstand aß Schokosauce und Katzenfutter

Ein 27-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Einbruch in einen Würstelstand auf der Donauinsel geschnappt worden. Der Besitzer des Imbisslokals in der Raffineriestraße in Wien-Donaustadt hatte die Polizei gerufen, nachdem er eine Alarmmeldung erhalten und den Mann auf den Aufnahmen der Videokameras entdeckt hatte.

"Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien konnten den mutmaßlichen Einbrecher, einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen, auf frischer Tat festnehmen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag. Ein Schraubenzieher, mit dem die Eingangstür aufgebrochen worden sein dürfte, wurde sichergestellt.

Ebenfalls festgenommen wurden zwei Männer, die offenbar auf der Suche nach einem Schlafplatz am Sonntagnachmittag in eine als Lagerraum genutzte Wohnung in Favoriten eingedrungen waren. Eine Nachbarin hörte den Lärm, den sie beim Aufbrechen der Flügeltür verursachten, und verständigte die Polizei. Die Verdächtigen flüchteten, einer der beiden Algerier verlor aber seine Asylkarte am Tatort. Beide wurden wenig später festgenommen und befanden sich am Montag in Haft.