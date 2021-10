75-Jähriger will Straße überqueren und wird von Auto erfasst

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing gekommen. Eine 49-jährige Lenkerin fuhr gerade stadteinwärts. Laut ihren Angaben kam dann plötzlich ein Fußgänger zwischen geparkten Autos hervor, um die Straße zu überqueren.

Es kam zur Kollision. Der bei dem Unfall erfasste 75-jährige Mann wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital gebracht.

