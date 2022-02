71-Jähriger brutal zusammengeschlagen: Fahndung läuft

Zwei Unbekannte sollen einen 71-Jährigen in der U4-Station Ober St. Veit grundlos attackiert und gegen die Wand gestoßen haben. Einer der Tatverdächtigen schlug in weiterer Folge auf das am Boden liegende Opfer ein und verletzte es dadurch schwer. Im Anschluss ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht.