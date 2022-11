6.420 gefälschte Markenprodukte am Wiener Flughafen beschlagnahmt

"An Not bereichern"

Finanzminister Magnus Brunner: „Produktpiraterie schädigt die korrekten Hersteller und Händler. Besonders verwerflich ist in diesem Fall auch, dass sich die Betrüger ungeachtet des Leids und der Not der Menschen in der Ukraine bereichern wollten. Unsere Zöllnerinnen und Zöllner leisten professionelle und umsichtige Arbeit, um unsere Regeln durchzusetzen und die redlichen Unternehmerinnen und Unternehmer vor unfairem Wettbewerb zu schützen“.

Die kleinere Spedition aus Wien gab im Nachhinein -als die Fälschungen erkannt wurden - an, dass die Sendung als eine Art „Hilfslieferung“ gedacht war. Der Verstoß gegen das Markenrecht kann die Firma nun teuer zu stehen kommen, es droht ein Verfahren mit den Rechtsinhabern.