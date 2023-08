62-Jährige wollte offenbar vollen Einkaufswagen stehlen

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes beobachte am Dienstagabend in Liesing eine 62-jährige Frau, wie diese diese mit einem vollen Einkaufswagen die Kassa ohne zu bezahlen passierte. Im Anschluss soll diese einfach das Geschäft in der Breitenfurter Straße verlassen haben.

Als die Mitarbeiterin die Frau ansprach, ließ diese den Einkaufswagen stehen und versuchte zu flüchten. Mitarbeiter verfolgten die Frau, konnten sie anhalten und alarmierten die Polizei. Die 62-Jährige zeigte sich schließlich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

