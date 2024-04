60 Jahre Donauturm: Wiens Betonnadel feiert Jubiläum und zieht Bilanz

Millionen von Blumen wurden gepflanzt, Gärten und ein See angelegt sowie die Liliputbahn und ein Sessellift errichtet. Das stolzes Symbol der WIG, der Donauturm, wurde am 16. April 1964 vom damaligen Wiener Bürgermeister Franz Jonas und Bundespräsidenten Adolf Schärf eröffnet.

Der Donauturm ist in Privatbesitz (Blaguss Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Gilbert Leeb Beteiligungsgesellschaft m.b.H., SMILE GmbH Guntram Fessler, Mag. Matthias Kamp und Stephan Kreissler), 2020 erwarb die Wien Holding 25 Prozent Anteile.

Durchschnittlich werden am Donauturm 6 Heiratsanträge pro Woche gemacht, im Turmrestaurant gibt es täglich 4 Geburtstagstische .

Gebaut wurde ab Oktober 1962 rund 20 Monate lang, die Eröffnung fand am 16. April 1964 im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau (WIG) statt.

Im Laufe der Zeit hat sich das Wahrzeichen immer wieder neu erfunden: vom Donauturm-Treppenlauf über Bungee Jumping bis zum Turmrestaurant. Im Jahr 2018 wurde umfassend modernisiert, einschließlich einer Rückführung der Gastronomie in den Stil der 1960er-Jahre .

Von Architekt Hannes Lintl nach dem Bild von Fernsehtürmen in anderen Städten entworfen, ist der Donauturm seit Beginn eine Freizeitattraktion: Seit Eröffnung besuchten 23 Millionen Personen den Turm.

Die Besucherzahlen haben bisher aber noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau von 420.000 Besuchen erreichen können. Wie viele Besucher man im Jahr 2023 zählte, will man auf Nachfrage nicht verraten , sondern spricht von "mehreren 100.000".

Seit dem Jahr 2015 befindet sich der Wiener Donauturm im Eigentum einer Investorengruppe, 2020 erwarb die stadteigene Wien Holding 25 Prozent Anteile am Donauturm. "Wir werden dazu beitragen, dass der Donauturm auch in den kommenden Jahrzehnten zu den Top-Attraktionen Wiens gehört", versichert Kurt Gollowitzer , Geschäftsführer der Wien Holding.

Weg will man laut Bauer auch davon, dass für viele der Besuch im Donauturm stark Anlassbezogen ist, also zu Geburtstagen und anderen Festen: "Wir wollen beim gastronomischen Angebot daher nicht in Richtung Haubenküche gehen. Es soll für jeden attraktiv sein."

Im Laufe des Jahres, spätestens aber bis 2025 hofft man, wieder an die Besucherzahlen vor der Pandemie anknüpfen können.