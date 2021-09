56-Jähriger Alkoholisierter schlägt Polizisten im Geschäftslokal

Kurz vor Mitternacht soll am Donnerstag ein Mann in einem Geschäftslokal in Wien-Brigittenau randaliert haben.

Der 56-jährige Pole dürfte stark alkoholisiert in der Bahnhofshalle am Handelskai randaliert haben. Als die Beamten eintrafen, attackierte er einen Polizisten mit Faustschlägen.

Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von 2,18 Promille gemessen und er wurde festgenommen. Der verletzte Beamte musste vom Dienst abtreten.

