Mit Motorrad in Kindergartengruppe gefahren: Vier Verletzte

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Langen Gasse in Wien-Josefstadt, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden.

Eine 38-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Motorrad in der Laudongasse in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte bei der Kreuzung mit der Langen Gasse nach links abbiegen. Zum Zeitpunkt befand sich auf dem rechten Gehsteig eine Kindergartengruppe mit zwei Betreuern.

Die Fahrerin verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Motorrad, fuhr in die Kindergartengruppe und anschließend gegen die Hausmauer. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Kinder im Spital

Bei dem Zusammenprall wurden auch eine 50-jährige Kindergartenpädagogin sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren verletzt. Eines der Mädchen wurde mit dem Verdacht einer Kopfprellung zur Beobachtung in ein Spital aufgenommen.

