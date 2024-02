5.000 Euro Belohnung: Polizei sucht nach schwerem Raub drei Männer

Die Polizei sucht drei mutmaßliche Kriminelle, die einem Mann auf offener Straße seine Uhr geraubt haben. Zu dem Vorfall kam es vergangenes Jahr am 10. Dezember gegen 22 Uhr, als ein 64-Jähriger in der Wiener Innenstadt von hinten angerempelt und am Arm gepackt wurde. In unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes an der Freyung sollen die beiden Männer dabei herumgesprungen sein und mehrmals "Happy New Year" gerufen haben - offenbar Teil ihrer Masche.

Denn kurz nachdem die Männer weg waren, fiel dem 64-Jährigen, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin unterwegs war, auf, dass seine hochpreisige Armbanduhr vom Handgelenk fehlte. Das Opfer erlitt zudem leichte Verletzungen an der Hand. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.